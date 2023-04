Wie soll man sich vor und während einer Dauerbelastung ernähren? Ernährungswissenschaftlerin Cornelia Lenardt klärt auf.

Am Sonntag steigt der Wien-Marathon. Ist es eine gute Idee, am Abend davor eine große Portion Nudeln zu essen?

Cornelia Lenardt: Am Abend davor ist es tatsächlich noch sinnvoll. Kohlenhydrate werden in den Muskeln und der Leber in Form von Glykogen gespeichert. Wenn die Speicher voll sind, steht dem Körper mehr Energie zur Verfügung. Wichtig ist aber eine kontinuierliche Zufuhr. Also sollte man sich schon mehrere Wochen davor gut mit einer ausgewogenen Ernährung mit Makro- und Mikronährstoffen auseinanderzusetzen, statt sich nur auf den Abend vor dem Lauf zu fokussieren.

Worauf ist da genau zu achten?

Wir unterscheiden zwischen Breiten- oder Hobbysportlern und Leistungssportlern. Ein Hobbysportler macht pro Tag bis zu einer Stunde Sport und verbraucht dabei bis zu 1000 Kalorien, während ein Leistungssportler eine bis drei Stunden pro Tag trainiert und 1000 bis 3000 Kalorien verbraucht. Ausdauersportler sollten 60 bis 65 % der Ernährung mit Kohlenhydraten abdecken.