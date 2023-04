Jennifer Garner: "Meine Instinkte sind ausgeprägt"

Jennifer Garner ist seit dem 14. April in der neuen Serie „Beschütze sie“ bei AppleTV+ als Stiefmutter zu sehen. Im Interview erzählt sie über das eigene Mutterdasein und die Unterschiede dazu in ihrer Rolle. Aber auch, wie sie Alltag und Job unter einen Hut bringt.

Geboren in Texas und aufgewachsen in West Virginia, begann Jennifer Garner ihre Karriere mit Nebenrollen in Filmen wie „Pearl Harbor“, bevor sie die Agentinnen-Serie „Alias“ zum Star machte. Seither war sie in romantischen Komödien wie „30 über Nacht“ genauso zu sehen wie in Oscar-prämierten Filmen wie „Juno“ oder „Dallas Buyers Club“. In den vergangenen Jahren richtete sie einen Großteil ihrer Energie aufs Familienleben: Mit Ex-Ehemann Ben Affleck hat sie drei Kinder. Nach ihm, so wird im Vorfeld unseres Video-Interviews unmissverständlich klar gemacht, dürfe nicht gefragt werden. Stattdessen erzählt die am 17. April 51 Jahre alt werdende Schauspielerin lieber über ihre neue Serie „Beschütze sie“, die ab dem 14. April bei AppleTV+ zu sehen ist.

Ms. Garner, es war zu lesen, dass Sie Ihrer Kollegin Reese Witherspoon, die eine der Produzentinnen der Serie „Beschütze sie“ ist, lange E-Mails schrieben, weil Sie unbedingt die Hauptrolle haben wollten. Was begeisterte Sie daran so sehr?