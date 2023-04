(c) IMAGO/Panama Pictures

Das Gebäude der EZB in Frankfurt. (c) IMAGO/Panama Pictures

Eine Rezession könnte die Börsen noch einmal fallen lassen, glaubt Thomas Schüßler, Fondsmanager des DWS Top Dividende. Vom Market-Timing hält er aber dennoch wenig.

Die Presse: In welcher Phase ist der Markt gerade?

Thomas Schüßler: Momentan sind alle Vorhersagen unsicher. Aber wenn man sich anschaut, was historisch in einem solchen Umfeld passiert ist, erhält man eine gewisse Wahrscheinlichkeit: In den USA gab es im Vorjahr hoch bewertete Märkte, dann kamen Inflation und steigende Zinsen – Gift für hoch bewertete Märkte. Deswegen sind sie gefallen. Und das, obwohl die Gewinne noch gestiegen sind. Sie beginnen erst jetzt, leicht zu fallen. Wenn eine Rezession kommt, könnten die Gewinne durchaus um 20 Prozent fallen.

Ist das schon eingepreist?

Die Investoren sind vorsichtig. Wenn es nicht so schlimm kommt, bewegt sich der Markt wieder nach oben. Aber wenn die Gewinne um 20 Prozent fallen, könnten auch die Kurse noch etwas nachgeben. Die Rezession kann auch nur kurz andauern. Dann könnte der Markt sich schnell erholen. Aber wenn Sie fragen, wo wir im Zyklus sind: spät.



Kann es sein, dass wir die Notenbanken unterschätzen und dass wieder ein Schock kommt wie 1980, als US-Notenbankchef Paul Volcker die Zinsen auf 20 Prozent angehoben hat?