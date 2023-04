Die Blockbuster des „FC Hollywood“

Große Egos, schlechter Fußball und Erinnerungen an eine vergangene Ära: Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn.

Große Egos, schlechter Fußball und Erinnerungen an eine vergangene Ära: Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn. Getty Images

Der FC Bayern verspielt einen Titel nach dem anderen, das Drama auf dem Platz ist größer denn je und die zahlreichen Nebenschauplätze erinnern an einen Münchner Mythos.

München. Manuel Neuer wollte nur den Kopf freibekommen nach dem deutschen WM-Desaster, doch seine folgenschwere Skitour läutete denkwürdige Monate beim FC Bayern ein. Monate, in denen die Minikrisen, Nebenschauplätze und Befindlichkeiten eine neue Qualität erreichten. Und die zusammen ein Bild ergeben, das zuletzt vor über 20 Jahren die Runde machte: jenes vom „FC Hollywood“, als große Egos und mit ihnen das Drama regierte. Die Hauptdarsteller damals zwischen Säbener Straße und Promidisco P1 hießen Effenberg, Basler, auch Kahn und Matthäus, an der Seitenlinie Trapattoni.



Jetzt ist der FC Hollywood zurück, das Drama größer denn je. Denn alles, was die Bayern dieser Tage anfassen, scheint danebenzugehen, auf wie neben dem Platz.