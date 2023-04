"Empire of Light": In diesem Kino gibt es keine Politik

Wie schön es war im britischen Kleinstadt-Lichtspiel der 1980er, davon schwärmt Sam Mendes in seinem neuen Drama „Empire of Light“. Dessen Sozialkritik bleibt oberflächlich.

Als der Brite Sam Mendes vor 23 Jahren mit seinem ersten Kinofilm, dem US-Sittengemälde „American Beauty“, einen Oscar gewann, klapperte er anschließend sämtliche Genres ab: Er drehte Gangster-Epen, Kriegsfilme, Roadmovies, Beziehungsdramen, James-Bond-Blockbuster. Undreifte so zum Regie-Veteranen heran. „Empire of Light“, das jüngste Werk des inzwischen 57-Jährigen, teilt mit Mendes' bisherigen Arbeiten zwar die Retro-Optik und klassische Erzählweise, ist aber, anders als diese, kein Genrefilm – und bleibt hinter deren Qualität zurück. Der Regisseur, der hierfür erstmals auch das Drehbuch schrieb, siedelt seine Geschichte Anfang der 1980er-Jahre in einem Küstenstädtchen in Südengland an. Die Heldin ist eine mittelalte Frau, die im Publikumsdienst eines rustikalen Kinos arbeitet: dem Empire, das zwischen Strand, Vergnügungspark und Plattenbau liegt.

Diese Hilary (zuverlässig brillant: Olivia Colman aus „The Crown“) ist eine alleinstehende Eigenbrötlerin, deren soziale Kontakte sich auf die freundlichen Außenseiter aus ihrem überschaubaren Arbeitsumfeld beschränken. Mit ihrem verheirateten Chef (Colin Firth) unterhält sie eine eher leidenschaftslose Affäre, die sie beendet, als ihr Auge auf Stephen (Michael Ward) fällt: Dieser ist jung, charmant, Afroeuropäer und neu im Team. Was als Hommage an die Magie des Kinos und Charakterstudie einer manisch-depressiven Single-Frau aus bescheidenen Verhältnissen beginnt, schlägt rasch in eine Anklage gegen den aufkeimenden reaktionären Zeitgeist der Thatcher-Ära um – sowie in eine subversive Romanze über ein Pärchen unterschiedlichen Alters und ungleicher Hautfarbe. In den nostalgischen Abschnitten über die Faszination analoger Vorführapparate und das gemächliche Alltagstempo der prädigitalen Epoche hat der Film seine Momente: Kamera-Legende Roger Deakins zaubert mit großem Feinsinn für Details und Lichtstimmungen elegische Gemälde auf die Leinwand. Doch wenn Mendes politisch Stellung bezieht, wird es schnell kitschig-banal. Nachdem sich die Hauptfiguren näher gekommen sind, fahren sie etwa zum Strand. Und bauen dort – wie in einem altbackenen Jugendroman – eine Sandburg. Die Diskriminierung von Hilarys Liebhaber wird indes durch klischierte Szenen mit Übergriffen pöbelnder Skinheads veranschaulicht.