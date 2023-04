Pflegende Angehörige klagen an

Peter Quapil fühlt sich von der Politik im Stich gelassen und übt scharfe Kritik. Mit zwei 24-Stunden-Pflegerinnen sorgt er für seine Schwiegermutter zu Hause.

Wien. „Ich frage mich, wie es Familien schaffen, die weniger Einkommen haben als wir“, sagt Peter Quapil besorgt zur „Presse“ und stützt die Ellbogen auf den Esstisch der Einbau-Sitzecke.

Der 67-Jährige lebt mit seiner Frau, Sonja Quapil-Wacha, und seiner 86-jährigen Schwiegermutter, Helena Wacha, in Ottakring in einem zweistöckigen Einfamilienhaus. Die Schwiegermutter ist sowohl physisch als auch psychisch erkrankt. Aus diesem Grund leben auch zwei 24-Stunden-Pflegerinnen seit 2016 abwechselnd im Haus der Quapils, das in den 1960er-Jahren erbaut wurde.

Beide Pflegerinnen zusammen kosten 2606 Euro im Monat. Wobei es sich bei Wacha um einen schweren Pflegefall handelt, weshalb das Pflegegeld der Sozialversicherung immerhin 1430 Euro pro Monat ausmacht. Der Förderbeitrag des Sozial- und Gesundheitsministeriums wurde im Jänner um 90 Euro auf künftig 640 Euro monatlich erhöht – das erste Mal seit 2007. Aber diese Erhöhung sei ein Tropfen auf den heißen Stein, ärgerten sich weitere Betroffene und Sozialorganisationen bei einer kürzlich abgehaltenen Pressekonferenz.

700 Euro muss am Ende des Monats das Ehepaar Quapil aus eigener Tasche zahlen. Doch das ist nur ein Teil der Kosten. Dazu kommen etwa Kost und Logis für die Pflegerinnen, die in die Höhe schießenden Energiepreise, die Instandhaltung des Hauses sowie Medikamente und das Krankenbett für die Schwiegermutter.

30.000 Betroffene