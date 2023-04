Wie würde Beethovens Gewitter heute klingen?

Die Wiener Symphoniker spielten die „Pastorale“ und ein von dieser inspiriertes Stück.

Das schwedische Orchester NorrlandsOperan hatte neun Komponisten eingeladen, sich von einer Beethoven-Symphonie inspirieren zu lassen. Darunter den 1978 in Helsingborg geborenen Tobias Broström. Er wählte den vierten Satz von Beethovens Sechster, der „Pastorale“, und fragte: Wie könnte diese Gewitter- und Sturm-Szene klingen, wenn man sie aus dem ländlichen Ambiente in die Hektik einer heutigen Stadt verlegt? Ergebnis: sein Stück „On Urban Ground“.

Mit ausgeklügelten Dreiklangzerlegungen, Tonwiederholungen und geschicktem Changieren zwischen Tonarten schafft Broström eine pulsierende Atmosphäre. Kraftvolle Ausbrüche sorgen für zusätzliche Spannung und pointierte Überraschungen. Wiederholt werden Motive oder Motivsplitter aus Beethovens Symphonie eingeblendet. Die Coda knüpft an die Szene am Bach an. Wie sie begonnen hat, in f-Moll, klingt diese symphonische Petitesse auch aus. Freundlicher Applaus für den extra angereisten Komponisten.