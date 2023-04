Die Marathon-Mutmacher

Beim Vienna City Marathon gibt es erstmals Schlussläufer. Sie sollen die Letzten ins Ziel bringen. Einer davon versucht das mit seiner Gitarre – während des Laufens.

Es war eine betrunkene Geschichte“, sagt Barbara Wild und lacht. Nach einigen Gläschen Wein hat die heute 42-Jährige damals beschlossen, sich für den Berlin-Marathon anzumelden. Um die vorgeschriebene Höchstanzahl an Teilnehmenden nicht zu überschreiten, gab es eine Verlosung. „Ich dachte nie, dass ich gezogen werde“, sagt sie. So geschah es aber, und sie sah ein: „Da muss ich jetzt durch.“



Als sie mit Tränen in den Augen die Schlusslinie überquerte, ihre Beine sie kaum mehr trugen, sie die jubelnde Menge hörte, sei das ein überwältigendes Gefühl gewesen – ein unvergesslicher Moment.

Heute steht Wild nicht in Berlin in den Startlöchern, sondern in Wien. Mit vier anderen passionierten Läufern ist sie am Sonntag als sogenannte Schlussläuferin im Einsatz, die es heuer erstmals gibt. Sie sollen vom Start weg nahe der UNO-City, weiter über die Prater Hauptallee und die historischen Highlights wie Schloss Schönbrunn und die Ringstraße im Tempo der Letzten laufen und diese motivieren und unterstützen, ins Zielareal zwischen Burgtheater und Rathaus zu kommen. Mut machen, für gute Stimmung sorgen und Anspornen gehören also zu den Aufgaben der Schlussläufer.