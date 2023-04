Der grüne Stahl aus dem hohen Norden

Für die Dekarbonisierung der Stahlindustrie ist besonders reines Eisenerz eine Voraussetzung. In Nordkanada soll nun deshalb ein neues, besonders ertragreiches Vorkommen erschlossen werden. Auch die Voest ist unter den Kunden.

Stahl ist unverzichtbar. Seine Produktion mit herkömmlichen Methoden zählt aber auch zu den großen Verursachern von Treibhausgasen. Was hat das mit Kanadas Arktis zu tun? Mehr als man vielleicht annimmt. Denn dort findet sich mit der Mary-River-Mine ein Eisenerzlager mit ungewöhnlich hohem Eisengehalt. Das im Norden der Baffin-Insel geförderte Erz wird komplett nach Europa exportiert und kann hier eine große Rolle beim Umbau der Stahlindustrie in Richtung umweltfreundlicherer Produktionmethoden spielen.



Wie eine Vereinbarung zwischen Baffinland Iron Mines und Salzgitter sowie die Kooperationen mit anderen europäischen Stahlerzeugern zeigen, sind die Pläne durchaus konkret. Vertreter der Baffinland Iron Mines Corporation und der Salzgitter Flachstahl GmbH, eines Tochterunternehmens der Salzgitter AG, unterzeichneten unlängst eine Absichtserklärung, ein Memorandum of Understanding (MoU), den Einsatz von hochwertigem Eisenerz aus Kanadas Arktisterritorium Nunavut in der CO2-armen Stahlproduktion zu prüfen. Voraussetzung für die Produktion von sogenanntem grünen Stahl sind hochwertige Erze. Gerd Baresch, Geschäftsführer Technik der Salzgitter Flachstahl GmbH, sagte, das MoU „unterstützt uns auf dem Weg hin zu einer CO2-armen Stahlproduktion“. Das Eisenerz aus Mary River soll bei dem als Salcos bezeichneten Transformationsprozess eingesetzt werden und helfen, „die CO2-Emissionen entlang der Lieferketten zu reduzieren“. Salcos steht für Salzgitter Low CO2 Steelmaking. Projekte wie Salcos und die dafür benötigten hochwertigen Eisenerze seien „der Schlüssel zur globalen Dekarbonisierung der Stahlindustrie“.