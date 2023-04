Wie viele Schritte am Tag sollen wir wirklich gehen?

(c) IMAGO/ingimage (via imago-images.de)

Wir orientieren uns an der Marke 10.000 Schritte am Tag - und dabei in Wahrheit an einem Mythos. Was steckt dahinter? Und worauf kommt es tatsächlich an? Sportmediziner Piero Lercher klärt auf.

10.000 Schritte am Tag, dieser Richtwert basiert auf einem Werbegag. Ein japanischer Schrittzähler, der „Manpo-kei“, das heißt so viel wie 10.000 Schritte, brachte uns erst auf diesen Gedanken. Wie viele Schritte am Tag sollen es tatsächlich sein?

Piero Lercher: Tatsächlich steckt hinter dieser Empfehlung ein genialer Werbegag, der unreflektiert übernommen wurde. Sportmedizinisch gesehen geht es primär nicht um eine spezifische Anzahl von Schritten, sondern um eine regelmäßig durchgeführte, körperliche Aktivität, am besten an mehreren Tagen in der Woche. Woche für Woche – Jahr für Jahr, ein Leben lang.

Dann ist nicht die Anzahl der Schritte entscheidend . . .

. . . sondern vielmehr die Häufigkeit, die Geschwindigkeit und die Geländebeschaffenheit, wo diese Schritte gesetzt werden, genau. So ist Bergwandern intensiver zu bewerten als innerstädtisches Flanieren in einer Einkaufsstraße. Entscheidend sind auch die Umweltbedingungen, das heißt, dass Bewegung in einer unbelasteten Naturumgebung ganz anders zu bewerten ist als Bewegung und körperliche Aktivität beispielsweise in der Nähe von stark befahrenen Straßen.