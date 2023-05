Frühlingsgefühle: Warum die 125er Roller ihr Comeback feiern

Die Faszination rund um italienische Motorroller ist in Österreich spätestens mit den wärmeren Tagen voll im Gange. Beliebte Zweiräder wie die der Kultmarke Vespa sind nach dem Winter vermehrt im Straßenbild zu sehen und sorgen so für jede Menge Frühlingsgefühle. Doch nicht nur das: Die neuen Modelle der Vespa/Piaggio bringen mit vielen neuen Features noch mehr Komfort und sorgen ohne Stau und Parkplatzsuche für ein besseres Zeitmanagement.

Wer kennt es nicht? Ein wichtiges Meeting oder ein privates Treffen steht am Programm, doch man steckt wieder im Stop-and-go-Verkehr fest. Besonders in der Früh und am Abend gibt es lästige Staus in der Stadt und das kann oft einiges an Zeit und vor allem Nerven kosten. Mit 194 Stunden Rushhour pro Jahr ist Wien unter den Top 20 der staureichsten Städte in Europa und so ist besonders für Autofahrer das Fahren in der Stadt eine wahre Geduldsprobe. Umfangreiche Umfahrungen wegen zahlreicher Baustellen und lange Wartezeiten an den Verkehrsampeln wegen Autokolonnen sorgen für viele Verzögerungen. Diese kann man jedoch ganz einfach mit einem Motorroller sorgenfrei umfahren und so einen längeren Zeitaufwand für kurze Strecken vermeiden. Gesetzlich kann und darf an den Kolonnen vorbeigefahren werden und so kann man ohne Bedenken seinem Zeitplan nachgehen. Doch nicht nur das Autofahren in der Stadt kann Verzögerung mit sich bringen: Öffentliche Verkehrsmittel sind gegenüber Motorrollern oftmals nicht die bessere Wahl. Besonders in den letzten Monaten gab es vermehrt Straßenbahnausfälle oder lange Wartezeiten an den Haltestellen. Ganze Stationen werden auch durch Bauarbeiten monatelang nicht befahren und Ersatzverkehrsmittel sind teilweise auch weniger frequentiert. Die Zeitersparnis gegenüber öffentlichen Verkehrsmitteln ist somit auch ein guter Grund, sich einen wendigen und stylischen Cityflitzer zuzulegen.

Die neuesten Modelle am Markt sind nicht nur durch ihre spezielle Bauweise mit tiefem Durchstieg so einfach wie ein Fahrrad zu bedienen, sondern auch im Vergleich dazu mit jeder Menge Stauraum unter dem Sitz ausgestattet. Gegenüber Fahrrädern kann man so ganz easy Einkäufe, seinen Helm und auch schwerere Gegenstände transportieren, ohne sich bei der Fahrt zu gefährden. Die neuen Modelle bieten mit ihrem speziellen dynamischen Design einen optimalen Windschutz und auch leichte Regenschauer während der Fahrt sind kein Problem mehr.

Auch was das Thema Parken betrifft, sind Rollerfahrer klar im Vorteil: Eine umständliche Sicherung beim Abstellen des Fahrzeugs ist ausgeschlossen. Zudem spart man sich nicht nur eine lange Parkplatzsuche durch den Platz in kleinen Lücken, sondern auch die Parkgebühren, da Zweiräder in den Kurzparkzonen gebührenbefreit sind.

Piaggio Liberty: Der 125-Kubikzentimeter-Cityflitzer ist ganz klar auf den täglichen Gebrauch im urbanen Raum ausgerichtet. (c) beigestellt

Moderne Technologie sorgt für optimalen Komfort und Sicherheit

Durch die modernen Technologien und erweiterten Sicherheitsfeatures sorgen die neuen Motorroller am Fahrzeugmarkt nicht nur für maximale Sicherheit, sondern auch für jede Menge Fahrspaß. Die einfache Bedienung der neuen GTS-Modelle der italienischen Marke Vespa sprechen für sich: Durch das Automatikgetriebe muss man nicht kuppeln und schalten und kann so ein entspanntes Fahrgefühl erleben. Einfach anstarten und Gas geben – schon kann man ohne Schaltvorgang durch die Straßen gleiten und sorgenfrei sein Ziel pünktlich erreichen. Die neuen Roller der Kultmarke Vespa sind ihrem zeitlosen Stil zwar treu geblieben, glänzen aber mit neuen Features wie Voll-LED, klaren Informationen am Display und bündigen Zierleisten, welche die 125er-Roller zur Königsklasse in puncto Design machen. Ein kleines Lifting haben die Newcomer zusätzlich genossen: Die bekannte Vespa-Krawatte an der Front ist jetzt mit kleinen dynamischen Lüftungsgittern ausgestattet und der Kotflügel zeigt sich auch stärker verjüngt.

Die GTS-Modelle setzen mit ihrer Option Key.less Go noch eines drauf: Der Schlüssel muss nicht mehr gesucht werden, sondern bleibt einfach in der Jackentasche oder im Rucksack. Inzwischen gibt es sogar die Möglichkeit, das Smartphone via Bluetooth zu verbinden und so mittels Knopfs am Rollerlenker ein Telefonat über die Freisprecheinrichtung zu tätigen. Auch die Lieblingsplaylist oder Radio kann abgespielt werden. Sicherheit wird dabei aber auch großgeschrieben: Die Fahrwerk- und Assistenztechnologie wie ABS und ASR verhindern, dass die Räder des Rollers die Bodenhaftung verlieren und so blockieren oder durchdrehen. Besonders bei ungünstigen Wetterbedingungen ein wichtiger Aspekt und ein bedeutender Faktor, der das Rollerfahren noch sicherer macht.

Vespa Primavera: Von jugendlicher Leichtigkeit und zeitloser Eleganz geprägt. (c) beigestellt

Dolce Vita Feeling sorgt für jede Menge Fahrspaß

Eines ist sicher: Vespa fahren ist der Inbegriff von Lebenslust und Genuss. Egal ob die Fahrt zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Badesee – jede Spritztour mit dem 125er-Roller bringt die Laune gleich wieder nach oben. Der Erfinder der Fahrzeugkategorie sorgt für ein sofortiges Urlaubs-Feeling und das elegante Kultmodell ziert nicht umsonst bis heute zahlreiche Plakate und wird in Werbungen gern als Requisit benutzt. Seit 75 Jahren genießen die Menschen auf dem Globus das Vespa-Feeling und jeder Roller bringt sofort ein südländisches Flair auf die Straßen.

Mit rund 3700 Stück allein nur im Jahr 2022 zählt die Kultmarke zum landesweiten Marktführer der 125er-Roller, gefolgt von den erschwinglicheren Zweirädern des Fahrzeugherstellers Piaggio. Die Modelle Piaggio Liberty und Piaggio Medley haben zwar eine andere Bauweise, stehen der Vespa aber in nichts nach. Die beiden Großradroller sind mit einem praktischen Stauraum ausgestattet. Durch die großen Räder sind sie sehr komfortabel und stabil, bieten einfaches Handling und sind mit modernster Technik ausgestattet.

Während die neuen Vespa-Modelle ihrem kultigen, klassischen Stil treu bleiben, sorgen die neuesten Piaggio-Modelle für einen sportlich-eleganten Look. Durch die innovative Funktionalität, gewohnte Qualität und den zahlreichen Vorteilen im Straßenverkehr sorgen die Zweiräder für mehr Lebensqualität und Freude im Alltag. Stellt sich nur die Frage: Vespa oder Piaggio? Personalisiertes Zubehör macht den eigenen Roller sowieso zum absoluten Schmuckstück. Das Leben mit solch einem Kultroller steigert auf jeden Fall die Lust auf Spritztouren und spontane Ausfahrten – egal ob allein oder zu zweit!