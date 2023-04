Die plötzliche Schwäche von Recep Tayyip Erdoğan

Der Präsident musste wegen Gesundheitsproblemen seine Wahlkampfauftritte vorerst absagen.

In Europa können Auslandstürken seit Donnerstag ihre Stimme für die Wahl am 14. Mai abgeben – doch auf die Ermunterung von Recep Tayyip Erdoğan müssen sie verzichten: Der Präsident sagte einen Auftritt bei türkischen Auslandsfernsehsendern aus gesundheitlichen Gründen ab. Schon seit zwei Tagen muss der 69-Jährige nach einem Schwächeanfall seine Wahlkampfauftritte in Anatolien streichen. Nur per Videoschaltung konnte er am Donnerstag an der Einweihung des ersten türkischen Atomkraftwerks teilnehmen.

Erdoğans gesundheitliche Probleme offenbaren eine politische Schwäche. Denn eigentlich wollte der Präsident diese Woche in die Offensive gehen, um aus einem Umfragetief herauszukommen.

„Oh weh, oh weh"

Erdoğans Probleme begannen am Dienstag. Nach einem langen Tag auf Wahlkampftour wollte der Präsident am Abend einem regierungsfreundlichen Fernsehsender ein Interview geben. Zunächst verzögerte sich der Beginn der Sendung, dann begann er während der Frage eines Journalisten zu röcheln. Die Kamera blieb auf den Fragesteller gerichtet, der besorgt auf den Präsidenten blickte und seine Mitarbeiter anzischte, sie sollten das Interview für eine Werbepause unterbrechen.

„Oh weh, oh weh“, war Erdoğans Stimme zu hören, dann brach die Livesendung ab. Als Erdoğan 20 Minuten später wieder auf dem Bildschirm erschien, bat er die Zuschauer um Entschuldigung: Er habe eine Magenverstimmung. Kurz darauf war die Sendung zu Ende.