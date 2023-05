Fischer von Erlach und der Weltuntergang zu Wien

300 Jahre tot? Da kommt's auf eines mehr auch nicht mehr an. Wien im Fischer-von-Erlach-Jahr.

Als Architekt hat man's nicht leicht in Wien. Selbst dann nicht, wenn das Schaffen längst enzyklopädisch kanonisiert – und man seinerseits seit 300 Jahren tot ist. 1723, vor 300 Jahren, endete in Wien der Lebenskreis eines gewissen Johann Bernhard Fischer von Erlach. Und die Stadt, die seinem Wirken ein Gutteil ihres Ruhms verdankt, wird frühestens Anfang 2024 so weit sein, dieses Wirken angemessen zu würdigen.

Erinnern wir uns: Was alles setzten vergangene Mozart-Jahre in Bewegung? Und subsumieren wir kurz, was dieses Fischer-von-Erlach-Jahr bis dato hierorts erbracht hat: eine bescheidene, keine zwei Monate zugängliche Ausstellung in der Nationalbibliothek („Fischer von Erlach und der Prunksaal des Kaisers“). Und dieser Tage, als originelle, freilich abermals kleinmaßstäbige Reverenz, ein Illustrationsprojekt, in dem das Museumsquartier den Schöpfer der Hofstallungen in effigie deren Gegenwart durchstreifen lässt. Sonst nichts.