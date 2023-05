(c) Caio Kauffmann

Florian Tursky (ÖVP) spricht sich gegen E-Voting aus. Aktuell sei das Vertrauen in der Bevölkerung dazu nicht vorhanden. (c) Caio Kauffmann

Der Staatssekretär für Digitalisierung, Florian Tursky (ÖVP), bilanziert sein erstes Jahr: Bei der KI-Regulierung fordert er „mehr Tempo“, bei der Vernetzung von Gesundheitsdaten verspürt er „Rückenwind“. E-Voting sei derzeit hingegen „demokratiepolitisch zu gefährlich“.

Die Presse: Sie sind nun knapp ein Jahr Staatssekretär für Digitalisierung. Zuweilen wirft man Ihnen Untätigkeit vor. Was haben Sie bisher zustande gebracht?

Florian Tursky: Das ist ein wiederkehrendes Thema bei Staatssekretären. Ich fühle mich sehr wohl, weil es mir gelingt, mich auf die Arbeit zu konzentrieren. Ich habe zentrale Ziele formuliert, die wir schon übererfüllt haben: 285.000 digitale Führerscheine wurden ausgestellt, wir haben einen Pilotbetrieb beim Schülerausweis, über 200 Amtswege sind digitalisiert. Was als Nächstes ansteht ist der digitale Identitätsnachweis, man braucht künftig also keinen Führerschein mit dem künftigen EU-Standard oder Personalausweis mehr. Das ist vielleicht nicht jedem Menschen täglich bewusst.

Wie der 3-G-Ausweis in der Corona-Pandemie?

Das ist ein schönes Beispiel dafür. Wir haben dann etwa die ID Austria in unserer Wallet am Handy, ein deutscher Staatsbürger die ID Germany. Wir sind die Ersten, die den digitalen Führerschein eingeführt haben. Da sind wir in Österreich Frontrunner.

Die gefühlte Wahrheit ist oft eine andere, etwa im Gesundheitsbereich oder beim E-Government.

Beim E-Government sind wir prinzipiell sehr gut aufgestellt. FinanzOnline sucht seinesgleichen, unsere Sozialversicherung ist fantastisch digitalisiert. Wir haben ein Bildungswesen mit Plattformen, von denen andere nur träumen können und im Innenministerium läuft das Meldeservice seit Jahrzehnten digital. Das RiS (digitales Rechtsinformationssystem, Anm.) gibt es seit 1998. Die Herausforderung ist aber, die Ministerien zu vernetzen. Wir haben wir 116 Register auf Bundesebene.

Der Gesundheitsbereich leidet unter der unzureichenden Vernetzung am meisten. Wie löst man den Daten-Machtkampf unter den Behörden?

Die gute Nachricht ist, dass wir das lösen müssen. Es kommt der European Health Data Space auf uns zu, der das von uns verlangt. Für mich sehe ich das politisch als Vorteil, weil dadurch haben Gesundheitsminister Rauch und ich Rückenwind. Wir brauchen einen Lückenschluss in der Elga (digitale Gesundheitsakte, Anm.). An dem arbeiten wir seit Monaten. Aber das ist eine Challenge.