Er rebelliert aus Prinzip

Was für ein kunterbunter Haufen an Prototypen – menschlichen, nicht technischen – findet sich da ein! Fünf junge Leute sind es, davon zwei weibliche und drei männliche.

Die männlichen decken die Klassifizierungen „Aufwiegler“, „Athlet“ und „Streber“ ab, die weiblichen die Sparten „Tussi“ und „Außenseiterin“. Rein gar nichts verbindet die fünf äußerlich wie hinsichtlich ihrer Interessen – und doch finden sich alle pünktlich am selben Treffpunkt ein.



Den Aufwiegler erkennt man am vorherrschenden coolen Kleidungsstil, sind doch Holzfällerhemden, Jeans und Stiefel zu der Zeit en vogue. Seine Art, gegen alles und jeden – gern nur aus Prinzip – zu rebellieren, mit Vorliebe gegen „die Gesellschaft“ und ihre Vorschriften, macht ihn bei den einen beliebt, bei den anderen ruft diese Art eher Furcht hervor, denn spotten und ärgern tut er freilich gern. Fast nur für sein Training lebt der Athlet, sein Sport steht für ihn über allem. Er soll Vorbild für Jüngere sein, die (noch) nicht so sehr für eine Sache brennen wie er. Der Streber bringt nicht nur ständig gute Noten heim, er will auch immer den Durchblick haben und der Beste sein. Ehrgeiz in allen Ehren, aber das muss anstrengend sein.