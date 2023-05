Chaos? Rachel Weisz: „Ich brauche Stabilität“

Corbis via Getty Images

Die Lebensphilosophie von Oscargewinnerin Rachel Weisz? „Ich betrachte das Leben aus einer philosophischen Perspektive.“ Corbis via Getty Images

Rachel Weisz. Die britisch-amerikanische Oscar-Gewinnerin mit Wurzeln in Wien ist derzeit in der Streaming-Serie „Dead Ringers“ auf Amazon Prime zu sehen. In dem neuen Psychothriller spielt die Schauspielerin und Filmregisseurin eine Doppelrolle.

Im Kino war es um Rachel Weisz in den letzten Jahren ein wenig ruhiger geworden. Aber jetzt erhält die Oscar-Gewinnerin für ihre Psychothriller-Serie „Dead Ringers“ (auf Amazon Prime) die besten Kritiken ihrer Karriere. In der Doppelrolle eines Zwillingspaars wagt sich die 53-Jährige in neue Grenzbereiche, im Interview dagegen erweist sie sich als souverän-entspannt, selbst wenn sie ihre eigenen Schwächen eingesteht. Diese Haltung mag davon kommen, weil sie sich nach eigener Auskunft der Absurdität des Lebens voll bewusst ist.

Die Serie „Dead Ringers“ erzählt eine ähnliche Geschichte wie der gleichnamige Kinofilm aus dem Jahr 1988. Nur dass Sie die Doppelrolle spielen, die seinerzeit Jeremy Irons hatte. War es an der Zeit, dass aus eine männlichen eine weibliche Geschichte wurde?

Rachel Weisz: Ich verstehe, warum Sie so denken. Aber ich bin ein großer Fan des alten Films, den ich viele Male gesehen habe. Er ist für mich perfekt. Weil ich auf der Suche nach guten Geschichten für Frauen bin, habe ich mich daran erinnert, und so haben wir eben diese Handlung übernommen und auf eine weibliche Figur übertragen.