Das Problem mit einer ratlosen Regierung

Noch schlimmer als die Inflation ist der hilflose Umgang mit ihr.

Nach dem jüngsten Preisgipfel wissen wir: Wir haben die höchste Teuerungsrate Westeuropas, aber da kann man leider nichts machen. Ist so eine Art Naturgewalt. Sieht man an den großen Baustellen.

Etwa: Viele Menschen haben Probleme mit ihren Energierechnungen, während die Stromversorger gewaltige Gewinnsteigerungen vermelden. Aber: Was soll man tun? Die Merit Order, die uns das eingebrockt hat, wurde schließlich aus einem brennenden Dornbusch am Berg Sinai verkündet und ist nicht angreifbar. Und dass die meist in öffentlichem Besitz stehenden Stromfirmen, diese Schlingel, nicht im Traum daran denken, längst wieder gesunkene Marktpreise weiterzugeben: Mein Gott, die müssen ja auch von was leben.

Oder: Viele Menschen haben Probleme beim Lebensmitteleinkauf, während die Handelskonzerne schöne Gewinnsteigerungen melden. Also zumindest die, die so etwas melden. Aber, Sie wissen: Die Berge, die Energie, die Struktur, Herr Putin – alles Faktoren, die es anderswo wohl nicht gibt.