Davis Guggenheim hat eine bewegende Dokumentation über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Michael J. Fox gedreht. Fox wurde in den 1980er-Jahren als Marty McFly in der „Zurück in die Zukunft“-Filmtrilogie zum Hollywood-Star. Charles Sykes / AP / picturedesk

Michael J. Fox war einer der talentiertesten Schauspieler der 1980er-Jahre. Die Filmreihe „Zurück in die Zukunft“ erlangte Kultstatus. Dann erkrankte er an Parkinson. In der Doku „Still – A Michael J. Fox Movie“ erzählt er von seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

In den 1980er-Jahren wurde Michael J. Fox, geboren 1961 im kanadischen Edmonton, in kurzer Zeit zu einem von Hollywoods größten Stars. Der Durchbruch gelang mit der Sitcom „Familienbande“. Zu einem noch größeren Erfolg wurden die drei „Zurück in die Zukunft“-Filme.

Doch es galt auch Tiefschläge zu verkraften, von Alkoholproblemen bis zu seiner Parkinson-Erkrankung, die bereits Anfang der Neunzigerjahre diagnostiziert und 1998 öffentlich wurde. Unterkriegen lassen hat sich Fox, der mit Ehefrau und Kollegin Tracy Pollan vier inzwischen erwachsene Kinder hat, allerdings nie.

Noch bis vor ein paar Jahren stand der vierfache Golden-Globe- und fünffache Emmy-Gewinner trotz stärker werdender Symptome immer wieder vor der Kamera, etwa für Gastauftritte in Serien wie „The Good Fight“ oder „Designated Survivor“. Für den Regisseur Davis Guggenheim blickt er im Dokumentarfilm „Still – A Michael J. Fox Movie“ (seit 12. Mai bei Apple TV+) nun noch einmal zurück auf sein bisheriges Leben – und stand dazu in einer kleinen virtuellen Pressekonferenz Rede und Antwort.

Mr. Fox, Sie sprechen bereits seit 25 Jahren öffentlich über Ihre Parkinson-Erkrankung und haben auch schon vier autobiografische Bücher geschrieben. Warum war nun der Zeitpunkt gekommen, Ihre Geschichte auch noch im Dokumentarfilm „Still – A Michael J. Fox Movie“ zu erzählen?