Wie kann man Verletzungen im Sport vorbeugen?

Was kann man als Hobbysportler zur Verletzungsprävention tun, wenn selbst ein Tanzprofi wie Florian Gschaider bei einer harmlos erscheinenden Bewegung ausfällt? Sportwissenschaftler Oliver Kraus erklärt, worauf zu achten ist.

In der ORF-Show „Dancing Stars“ musste man kürzlich mitansehen, wie Florian Gschaider, einer der Tanzprofis, mitten während eines harmlos wirkenden Tanzschritts bei einer Probe plötzlich aufhören musste: Muskelfaserriss im Gesäß. Kann man als Hobbysportler Verletzungen verlässlich vorbeugen, wenn die sogar einem Profi ohne erkennbaren Zwischenfall passieren?

Oliver Kraus: Nie ganz. Das Thema der Verletzungsvorbeugung ist extrem komplex, und es gibt auch von den besten Forschern der Welt noch keine definitive Antwort, was immer der Grund ist. Es gibt meist zu viele Variablen, die in die Verletzungshistorie hineinspielen. So ist es bei Florian Gschaider vermutlich nicht dieser eine Schritt gewesen, der die Verletzung ausgelöst hat. Es kommt oft darauf an: Wie waren die Wochen davor? Ist da besonders viel getanzt worden? Hat es etwas gegeben, was anders war als sonst, etwas, was den Muskel anders belastet hat als sonst, wodurch er ermüdet war?