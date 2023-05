Peter Leitner: "Ein bisschen Druck ist gar nicht schlecht"

Peter Leitner ist Kleinunternehmer. Er produziert aus Kräutern Limonade, die nach Cola schmeckt, aber alles andere als Cola darstellt. Über Genuss, Regionalität, ein Minus auf dem Konto und einen Falken auf dem Arm.

Die Presse: Sie produzieren in Oberösterreich ein biologisches, regionales Cola. Eigentlich ist es ja ein Anti-Cola. Wie kommt man auf so eine komische Idee?

Peter Leitner: Diese Idee hat eine sehr lange Vorgeschichte. Ich habe in Bad Leonfelden die Hotelfachschule besucht, war ab meinem 15. Lebensjahr in der Gastronomie tätig. Irgendwann stand ich in einem Top-Restaurant am Arlberg in der Küche. Mein damaliger Chef hat gesagt: „Peter, du kannst jetzt einmal in einer Küche stehen.“ So hab ich angefangen.



Also in der Top-Gastronomie?

Ja, im Winter am Arlberg und im Sommer da und dort, einmal etwa bei der Lisl Wagner-Bacher. Das ging mehr als zehn Jahre so dahin. Und dann eröffnete ich mit einem Freund in Linz ein Nudellokal, das Spirali. Das war ein Selbstbedienungsrestaurant. Aber wir haben direkt bei den Bauern das Gemüse eingekauft, boten 16 verschiedene Blattsalate an. Wir machten also quasi Fast-Slow-Food.



Aber Sie haben sich nicht nur mit Nudeln und Blattsalaten beschäftigt.