Es heißt Fenstertag, nicht Zwickeltag!

Ein Plädoyer für die korrekte Benennung des Tages zwischen Feiertag und Wochenende. Und was soll ein Zwickel überhaupt sein?

Wann hat es eigentlich angefangen, dass der Fenstertag plötzlich um seinen Namen kämpfen musste? Schuld daran ist ein Möbelhändler aus Oberösterreich, der vor einigen Jahren in seinen Werbespots immer den „Zwickeltag“ ausgerufen hat. Seither geistert diese regionale Variante des Fenstertags aus Oberösterreich zunehmend auch in Regionen umher, wo man sie bisher nicht kannte.

Aber was soll ein Zwickel eigentlich sein? Und nein, das naturtrübe Bier steckt nicht dahinter. Das heißt nur so, weil der Braumeister vor dem Filtern eine Probe vom Lagertank entnimmt - und das über den sogenannten „Zwickelhahn“ passiert. Aber was ist ein Zwickel dann überhaupt?

Was ist ein Zwickel?

Nun, in Wörterbüchern finden sich unter anderem ein „keilförmiger Einsatz an Kleidungsstücken“, das etwa zur Erhöhung des Tragekomforts eingesetzt wird. Aber auch der Zwickel aus der Welt der Architektur, der den Übergang von runden und rechteckigen Formen vermittelt, also etwa dem Ding, das zwischen Rundbögen und der Umrahmung zu sehen ist. Und noch einige weitere - ihnen allen gemein ist, dass etwas irgendwo reingezwickt wurde. (Daher auch der Zwickelhahn beim Bier, der ins Holz des Lagerfasses gezwickt wurde.) Und das ist auch der Gedanke beim sogenannten Zwickeltag, dass der zwischen Feiertag und Wochenende eingekeilt wird.

Bei einem Fenster weiß man jedenfalls sofort, was man sich darunter vorzustellen hat. Dementsprechend braucht man beim Fenstertag auch nicht lange auf etymologische Spurensuche zu gehen. Oder? Nun, als häufigste Erklärung findet sich die Variante, dass man freie Tage im Jahreskalender mit einem großen X durchstreicht - und das soll aussehen wie das offene Fenster zwischen zwei rustikalen Fensterflügeln. Also viel naheliegender, irgendwie... na ja. (Eigentlich wäre die naheliegende Erklärung ja auch, dass man am Tag zwischen Wochenende und Feiertag quasi ein Fenster zur Freizeit hat, oder so.)

Und der Brückentag?

Besonders logisch wäre eigentlich die Variante des Brückentags, wobei die freien Tage davor und danach jeweils als die Brückenpfeiler dastehen und man am Tag dazwischen eben auf der Brücke steht. Aber diese Variante ist halt vor allem in Deutschland populär und in Österreich noch ein Minderheitenprogramm. In diesem Sinne - sagen Sie einfach, wie Sie wollen.

Aber es heißt halt trotzdem Fenstertag.