Bitcoin: Die mächtigste Waffe, die Menschen haben können

Das Buch eines US-Majors macht in der Bitcoin-Szene Furore: Ändert Bitcoin nicht nur das Geldsystem, sondern auch den Krieg?

Jason P. Lowery ist ein untypischer Bitcoin-Anhänger. Er sieht Bitcoin weniger als Bollwerk gegen übergriffige Regierungen und Notenbanken, sondern hofft vielmehr, dass die US-Regierung rechtzeitig das Potenzial von Bitcoin erkennt und darauf setzt. Major Jason P. Lowery hat militärischen Hintergrund, ist leitender Technologiebeauftragter bei der US Space Force. An Bitcoin interessiert ihn weniger die monetäre Seite als die machtpolitische.

Lowerys Buch „Softwar“ macht gerade in der Bitcoin-Community Furore. Dass eine 350-seitige, eher sperrige wissenschaftliche Arbeit zum Bestseller wurde, liegt wohl daran, dass Lowery verstanden hat, dass Proof of Work – der hohe Energieaufwand, der beim Bitcoin-Schürfen anfällt – kein Makel von Bitcoin ist, sondern seine größte Stärke: Wer etwas verändern will, muss einen hohen Einsatz leisten. Denn die Spielregeln zu seinen Gunsten ändern – das geht nicht.

In der Geschichte der Menschheit habe es immer physische Gewalt und abstrakte Gewalt gegeben, führt Lowery aus. Physische Gewalt kann im Prinzip jeder anwenden, der eine Keule schwingen kann. Man muss aber gut überlegen, ob sich das Risiko eines Angriffs überhaupt auszahlt. Und da das oft nicht der Fall ist, seien die Menschen in der Altsteinzeit trotz fehlender staatlicher Organisation kaum gewalttätig gewesen.

Agrarische Gesellschaften hingegen brauchen Organisation, und Organisationen (Staaten) neigen dazu, abstrakte Macht anzuhäufen, die auf gemeinsamen Überzeugungen basiert. Da abstrakte Macht nicht immer neu ausgeübt werden muss, sondern irgendwann einfach akzeptiert wird, neigt sie dazu, ausbeuterisch und übergriffig zu werden. Bis sie es übertreibt und durch physische Gewalt gezähmt wird. Weil das immer wieder passiert sei, so meint Lowery, hätten wir heute so zahme Regierungen und keine Gottkönige mehr wie im Alten Orient.

Wie zähmt man Mächtige?

Physische Stärke aufzubauen, sei umso wichtiger, je attraktiver man als Angriffsziel sei. Mächtige Staaten müssten auch militärisch stark sein. Doch sei die Menschheit nun in einer Pattsituation: Gerade, weil sie über Massenvernichtungswaffen verfügt, müsse sie sich mit physischer Gewalt zurückhalten. Was die Möglichkeit, ausbeuterische abstrakte Gewalt in die Schranken zu weisen, einschränkt.

Aber es gibt eine neue Spielwiese: den Cyberspace, der für das Leben aller Menschen inzwischen eine enorme Bedeutung gewonnen hat. Hier haben einige mächtige Akteure, etwa große IT-Konzerne, eine enorme abstrakte Macht aufgebaut, da sie relativ einfach in die Software eingreifen und die Spielregeln für alle ändern können. Diese abstrakte Macht könne nur durch physische Gewalt in die Grenzen gewiesen werden. Und hier habe die Menschheit nun eine unblutige physische Waffe: Bitcoin mit seiner Proof-of-Work-Technologie. Damit könnte man jeden, der auf die Computer anderer zugreifen will, zwingen, viel Energie aufzuwenden. Sodass er vor jedem Angriff oder Eingriff überlegen muss, ob sich das lohnt.

Energieaufwand als Stärke

Proof of Stake, die Methode, auf der etwa Ethereum beruht, sei hingegen abstrakte Macht: Es gibt Spielregeln, die nicht von der Physik vorgegeben werden, sondern von einer menschlichen Instanz, und jederzeit abgeändert werden können. Nur Bitcoin könne die Menschen vor übergriffiger abstrakter Gewalt schützen. Dabei müssen Konflikte nicht mehr blutig ausgetragen werden, sondern durch Energieaufwand. Die Menschen hätten ein Art Geweih entwickelt, wie es Hirsche haben, um unblutig Kräfte messen zu können – darauf spielt das Titelbild an.

Das Buch – es liegt vorerst nur in englischer Sprache vor und ist weiß Gott kein Bitcoin-Anfänger-Buch – lässt Fragen offen (wie genau soll die Menschheit Bitcoin gegen Machtmissbrauch im Cyberspace einsetzen?). Es lässt aber erahnen, dass Bitcoin noch viel mehr Veränderungspotenzial haben könnte, als sich sein Erfinder Satoshi Nakamoto erträumt hat.

Major Jason P. Lowery

Softwar. A Novel Theory on Power Projection and the National Strategic Significance of Bitcoin