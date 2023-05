Wie schon lang nicht mehr wird in Deutschland über Osten und Westen debattiert. Die AfD wird in den neuen Bundesländern stärker, dort fühlen sich viele benachteiligt. Mitten in diese Stimmung hat die in London arbeitende deutsche Historikerin Katja Hoyer ein Buch geschrieben, in dem sie die Geschichte der DDR neu ordnet – und für Aufregung sorgt.

Ihr neues Buch erhielt in Großbritannien lobende Rezensionen, in Deutschland gab es teilweise heftigen Gegenwind. Wieso?

Katja Hoyer: Der Unterschied liegt darin, wie persönlich diese Geschichte für einen ist. In England wurde das Buch mit einem akademischen Auge von außen betrachtet. In Deutschland ist man oft besorgt, dass das eine Buch das DDR-Bild prägen könnte, dieses die Geschichte der DDR bleibt und die eigene nicht mehr gehört wird.

Sie scheinen an einer deutschen Identitätsfrage zu kratzen.

Man kann und soll sich mit dem Buch auseinandersetzen, aber es gab auch persönliche Angriffe: Ich sei eine NVA-Tochter (Hoyers Vater arbeitete in der Nationalen Volksarmee, NVA, Anm.)mit Egon Krenz als Mentor (der letzte Generalsekretär der SED wird als Zeitzeuge interviewt, Anm.). Das sind Methoden, um das ganze Buch zu diskreditieren. Sie dienen aber auch der Selbstpositionierung.

Der ehemalige „Spiegel“-Journalist Norbert Pötzl schrieb in seiner Kritik in der „Süddeutschen Zeitung“: Ihr Buch sei nicht neu, Sie würden dem Leser nur erklären, in der DDR sei gar nicht alles schlecht gewesen.