Vom Winde umweht: Salut vom Kampfjet

Gleich vermarktet: Rekordpilotin Hélène Boucher 1934 am Volant eines sportlichen Renault. Werk

Rafale – der Name eines neuen Renault-Modells erinnert neben einem Kampfjet an die aviatische Vergangenheit der Marke. Und damit an eine Zeit, als Autohersteller Generalisten der Mobilität waren.

Rafale, da denkt man gleich an den Kampfjet von Dassault, Stolz der französischen Luftstreitkräfte – oder wie sie seit 2020 ehrgeizig heißen: Französische Luft- und Weltraumstreitkräfte.

Der Rafale ist sozusagen Frankreichs Trotzprojekt, nachdem man Mitte der 1980er schon in der Frühphase aus dem gemeinsamen Eurofighter-Projekt ausgestiegen ist. Das verbliebene Konsortium aus Großbritannien, Italien, Spanien und Deutschland führte es mit dem Eurofighter Typhoon zu Ende (auch dies, wie Rafale, ein von Winden geliehener Name). In Frankreich ersetzte der Rafale als zweistrahliges Mehrzweckkampfflugzeug fast zeitgleich mit Einführung des Typhoon die lang gediente Mirage.