GAK: Nur noch 180 Minuten bis zum Grazer Fußball-Märchen

Der Grazer Fußball leuchtet nicht nur in Schwarz-Weiß, sondern emotionalisiert auch in Rot: GAK hat die große Chance auf das Bundesliga-Comeback. GEPA pictures

Nicht nur Sturm fasziniert, auch der Grazer Stadtrivale GAK. Dem einstigen Hoch folgten finanzielle Wirren, die Einstellung des Spielbetriebes, der Klub stürzte 2013 in die achte Liga ab. Jetzt sind die „Roten“ Tabellenführer – es winkt die Rückkehr in die Bundesliga. Es fehlen nur noch zwei Siege.

Graz ist eine Fußball-Metropole und wie Wien in zwei Farbwelten getrennt. Die „Schwoazen“, also Sturm, begeisterten in dieser Bundesligasaison mit Offensivfußball, der nur von Meister Salzburg abgebremst werden konnte. Und die „Roten“, der GAK, faszinieren mit ihrem unaufhaltsamen Streben, ins Oberhaus zurückzukehren. Der Grazer Athletiksport Klub ist jetzt, nach einer zehn Jahre währenden Wiederaufbauarbeit, sensationell Tabellenführer der zweiten Liga. Zwei Runden vor Schluss besteht die reale Chance, den Aufstieg zu schaffen.

Die Aufregung um den 1902 gegründeten Klub ist immens. Die „Roten“ haben eine lange Reise hinter sich, die alle Höhen und Tiefen durchlebt haben.