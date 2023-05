In seiner ersten Serienhauptrolle gibt Arnold Schwarzenegger einen Spion mit Familienproblemen. „Fubar“ ist eine trashige, zynische Action-Parodie, in der Arnie zwei seiner früheren Rollentypen vereinen kann.

He’s back – wieder einmal: In der Serie „Fubar“, die heute auf Netflix startet, spielt Arnold Schwarzenegger seine erste Serienhauptrolle, einen Spion mit Familienproblemen. Seine Tochter (Monica Barbaro) entpuppt sich als hartgesottene CIA-Agentin, die von der Geheimidentität ihres überfürsorglichen Vaters ebenso wenig wusste wie er von ihrer. Zugleich versucht das charmante Raubein mit naivem Optimismus seine Ex-Frau zurückzugewinnen, die ihm 15 Jahre zuvor den Laufpass gab, und einem narzisstischen Tyrannen (Gabriel Luna), der sein Ziehsohn war, das Handwerk zu legen.

Die Serie, kreiert von Nick Santora, der einiges an Action-TV-Ware verantwortete, zuletzt etwa die Amazon-Serie „Reacher“, ist nur ein Teil einer aktuellen Zusammenarbeit zwischen Schwarzenegger und dem Streamingdienst Netflix: Am 7. Juni soll dort die dreiteilige Doku-Biographie „Arnold“ folgen. Zudem wurde er diese Woche vom Netflix „offiziell“ zum „Chief Action Officer“ ernannt – eine Position, die bislang darin zu bestehen scheint, dass Arnie in einem Netflix-Programmvorschau-Trailer mit einem Panzer über ein Auto rollt und dann die kommenden Action-Produktionen des Dienstes ankündigt. „Nobody knows action like I do“, sagt er dabei in staatstragender Manier.

Arnie hat noch seine verschmitzte Coolness

Und „Fubar“, benannt nach einem englischen Wort für eine verheerende Katastrophe ("fucked up beyond all repair")? Die Serie ist trotz ihres manchmal überhandnehmenden Trash-Faktors und ihrer zynischen Art, Gewalt zu verharmlosen, sehr unterhaltsam. Sie parodiert moderat Genre-Klischees und ist im Hinblick auf ihren Humor wunderbar kindisch.

Zwei Agenten: Schwarzenegger als Luke, Monica Barbaro als dessen hartgesottene Tochter Emma. CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX

Die „steirische Eiche“ hinterlässt darin zudem einen interessanten Eindruck: Arnie ist zwar sichtbar gealtert und vertritt in der Rolle altmodische, von den Nebenfiguren in Frage gestellte Werte. Sein Körperbau aber ist noch immer imposant und die verschmitzte Coolness hat er sich bewahrt. Neu ist nur, dass dem Semi-Patriarchen beides nicht mehr zuverlässig in die Karten spielt: Er kämpft um eine längst zerbrochene Beziehung, sein Schatzerl ist flügge geworden und seine jüngeren Kollegen machen ihm in puncto sarkastische Sprücheklopferei ernsthaft Konkurrenz. (Auch wenn seine Verwendung deutscher Begriffe wie „Hosenscheißer“ oder „Waschlappen“, wenn ihn jemand nervt, witzig ist!)

Macho-Gehabe war nur in der Reagan-Ära populär

Arnie hat Menschen, die leicht überholt oder deplatziert wirken, schon öfter gespielt. Eine Ausnahme war in dieser Hinsicht nur der Anfang seiner Filmkarriere, als sein Macho-Gehabe mit den archaischen oder dystopischen Gesellschaften, in denen sich seine Figuren bewegten, noch harmonierte. Aber emotionslose Muskelmänner ohne Privatleben waren nur in der Reagan-Ära populär. Als sie aus der Mode kamen und nur noch als augenzwinkerndes Zitat taugten, hatte Schwarzenegger bereits begonnen, die Rolle des martialischen Posterboy-Kämpfers um menschliche Züge zu erweitern oder sie ironisch zu persiflieren.

Er verkörperte plötzlich vermehrt Kerle, die nicht mehr in ihrem Element waren, nachdem sie die zivilisierte Welt betreten hatten. Seine Komödien bezogen ihren Witz daraus, dass er als Mannskind („Twins“), Pädagoge („Kindergarten Cop“) oder Wissenschaftler („Junior“) völlig fehl am Platz wirkte. In vielen seiner Actionfilme („True Lies“) spielte er indessen Agenten, die als Profikiller tätig waren, zugleich aber als Familienväter ein bürgerliches Leben führten. Sie hatten eine zweite, verletzliche Identität zu schützen, die Figuren wie Conan, der einsame Barbar, oder T-800, die amoklaufende Maschine in „Terminator“, nicht besessen hatten.

Schwarzeneggers jüngste Rolle in „Fubar“ setzt sich nun aus beiden Varianten zusammen: Luke Brunner ist einerseits der auffällige Sonderling und andererseits der Mann mit den zwei Identitäten, dessen bürgerliche ihm nicht ganz passt.

Und gilt nicht dasselbe für Schwarzenegger allgemein? War er nicht schon immer – ohne dass es anfangs auffiel – ein Kuriosum, und zwar in jeder Epoche und Welt? Es darf nicht vergessen werden, dass trotz seiner Fähigkeit, sich anzupassen, nie die Gefahr bestand, dass der gebürtige Österreicher mit seiner Umgebung völlig verschwimmt. Es blieb absurd, ihn als Roboter aus der Zukunft steirisches Englisch sprechen zu hören. Und geradezu surreal war es später, den Kraftmeier aus einer ländlichen Gegend bei Graz in den Nachrichten als gewählten Gouverneur von Kalifornien zu sehen.

Klimaschützer und Influencer

Allerdings sind seit damals wieder einige Jahre vergangen. Seit seiner Rückkehr ins Filmgeschäft (mit solider Genre-Kost („The Last Stand“), minderwertigen B-Filmen („Escape Plan“) und unwürdigen „Terminator“-Sequels) konnte er an seine früheren Erfolge nicht mehr anknüpfen. Unzeitgemäß ist Arnie allerdings nie geworden. Auf der öffentlichen Bühne reüssierte er als Klimaschützer und in den sozialen Medien als Influencer. Besonders sein Monolog zum Sturm aufs Kapitol und sein Beitrag zum Angriffskrieg gegen die Ukraine waren unlängst überraschend scharfsinnig.

Arnie kann es also noch, und er wird nie müde. Gut für ihn, gut für alle!