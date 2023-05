Was für Dominic Thiem bei den French Open möglich ist

Trotz zuletzt ernüchternder Ergebnisse: Nach dieser Auslosung ist Dominic Thiem in Paris etwas zuzutrauen.

Eines vorweg: Das hier ist kein dringender Appell, Ihr Geld auf einen Turniersieg von Dominic Thiem bei den French Open zu setzen, obwohl einige Buchmacher ihn zu den zehn aussichtsreichsten Kandidaten zählen. Der Niederösterreicher hat sich mit vier Halbfinaleinzügen und zwei Finalteilnahmen historisch betrachtet zwar bei keinem anderen Turnier so wohl gefühlt wie in Paris. Die erfolgreiche Vergangenheit am Bois de Boulogne gewinnt Thiem in der Gegenwart aber keine Matches.

Der 29-Jährige, einige Zeit erster Herausforderer Rafael Nadals auf den Sandplätzen dieser Welt, kann bei den French Open 2023 nicht ernsthaft als einer der Titelanwärter betrachtet werden. Die Nummer 91 der Rangliste muss zwangsläufig etwas kleiner, also tatsächlich nur von Spiel zu Spiel, denken. Zumal die unmittelbare Vorbereitung mit mehr oder weniger frühen Niederlagen bei Challengern in Mauthausen (Halbfinale) und Bordeaux (Achtelfinale) keineswegs vielversprechend lief.