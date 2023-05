"Lass uns reden!" Vizekanzler Kogler sucht den Dialog

Der Grünen-Chef geht auf Tour durch Österreich, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und Zukunftsideen zu teilen. Der erste Termin findet im Juni in Graz statt.

Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler will ins Gespräch kommen und startet eine "Dialog-Tour" unter dem Motto "Lass uns reden". Für den ersten Termin Anfang Juni hat sich Kogler vertrautes Terrain, nämlich die steirische Landeshauptstadt Graz, ausgesucht. Er wolle im direkten Gespräch mit der Bevölkerung "ein Klima der Zuversicht, des Mutes und der Vernunft" schaffen, erklärte Kogler in einer Aussendung.

Einen konkreten Anlass für die Tour gibt es nicht, es handle sich auch nicht um Vorwahlkampf, wird betont. "Gerade in schwierigen, unübersichtlichen Zeiten, in Krisenzeiten zwischen Krieg, Teuerung und Klimakrise, ist es umso wichtiger, ein klares Ziel und eine positive Zukunftsvision vor Augen zu haben", meinte Kogler. "Ich möchte dazu einladen, mit mir zu diskutieren - über die großen Zukunftsideen, über aktuelle politische Themen und über Fragen, die uns alle bewegen."

Unter dem Motto "Graz, lass uns reden!" findet am 1. Juni der erste Termin im Grazer Orpheum statt. Am 15. Juni kommt Kogler ins Volkskundemuseum Wien, am 22. Juni in den Wissensturm in Linz. Ab Herbst sind weitere Termine in den restlichen Bundesländern geplant. Nach jeweils einem "kurzen Input" des Grünen Bundessprechers werde sich Kogler den Fragen, Anliegen und Anregungen der Gäste widmen, hieß es.

(APA)