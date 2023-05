Europas Fußballkönige

Bayern gewinnt das Herzschlagfinale, Manchester City lässt die Muskeln spielen, Barcelona kehrt zurück und Neapel kickt wie zu Diego Maradonas Zeiten: Fußballmeister im Fokus.

Zwischen Comeback, Überraschung und der Einzementierung nationaler Dominanz: Der Kampf um den Meistertitel in Europas Topligen schrieb auch diese Saison wieder unvergleichliche Geschichten voller Emotionen.



Mit zwei Punkten Rückstand war der FC Bayern München in den letzten Spieltag gegangen, doch am Ende eines einzigartigen Herzschlagfinales, das in die Geschichte der deutschen Bundesliga eingehen wird, stand doch noch der elfte Meistertitel in Folge für den Ligakrösus.

Der 2:1-Zittersieg beim 1. FC Köln (Tore durch Coman und Musiala) hätte dafür noch nicht gereicht, vielmehr profitierten die Bayern vom beispiellosen Nervenflattern des großen Rivalen Borussia Dortmund: Der enorme Druck, die hohe Erwartungshaltung und die Vorfreude der hunderttausenden Fans lähmten die sonst so spielfreudigen Dortmunder. Mit dem 2:2 gegen Mainz wurde die Zwei-Punkte-Führung tatsächlich noch verspielt. Sinnbildlich für das schwarz-gelbe Drama: BVB-Stürmer Sébastien Haller, der einen Elfmeter vergab und nach seiner überstandenen Krebserkrankung zur tragischen Figur dieses packenden letzten Spieltags wurde.