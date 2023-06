Engagement. „Playsponsible“ ist der Name jener neuen Plattform, die allen Themen der Verantwortungsübernahme eine Bühne bietet.

Bei Playsponsible handelt es sich um einen Kunstbegriff, der sich aus den beiden großen Themen der Geschäftstätigkeit der Unternehmensgruppe, nämlich „Spiel“ und „Verantwortung“ zusammensetzt. Playsponsible geht aber über das traditionelle Verständnis von Responsible Gaming, also über das verantwortungsvolle Anbieten von Glücksspielen, hinaus. Unter dem Credo „Gemeinsam Verantwortung leben“ bilden neben dem Spieler- und Jugendschutz die Themen Mensch, Spiel, Umwelt und Governance zentrale Inhalte.

Unter www.playsponsible.at ist das umfassende und vielfältige Engagement der Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe für Österreich und seine Gesellschaft dargestellt. Die Kraft der Unternehmensgruppe in diesem hochaktuellen Bereich soll damit wirkungsvoll unterstrichen werden.

Breites Aktivitäts-Spektrum

Ein Playsponsible Projekt: das Exoskelett. (c) Achim Bieniek

So wird eine Auswahl an Projekten präsentiert, die das gesamte Spektrum an Aktivitäten der Casinos Austria und Österreichische Lotterien Unternehmensgruppe widerspiegelt. Es reicht von Sozial-, Humanitär- und Sport-Sponsorings über Corporate-Volunteering-Einsätze von Mitarbeiter:innen und die Verfolgung von Nachhaltigkeitszielen bis hin zu Klimaschutz- und Umweltaktivitäten.