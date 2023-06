„Rock me Amadeus“ Hauptdarsteller Moritz Mausser (li) und Generaldirektor Casinos Austria Erwin van Lambaart.

In Österreich für Österreich tätig zu sein – das hat sich Casinos Austria seit seiner Gründung als Sponsoring-Philosophie auf seine Fahnen geheftet.

Die Förderung gesellschaftspolitisch relevanter Anliegen, die den Menschen in Österreich zugutekommen, gehört zu den erklärten Zielen von Casinos Austria. Und das vor allem in den Bereichen gesellschaftliches Engagement, Kultur, Tourismus und Sport. So währt etwa die Partnerschaft mit der Österreichischen Krebshilfe durch die Unterstützung der Initiativen „Pink Ribbon“ zur Früherkennung von Brustkrebs bzw. „Loose Tie“ zur Früherkennung von Prostatakrebs schon viele Jahre. Heuer wurde diese Partnerschaft um die Initiative „Glückliche Augenblicke“ erweitert. Dabei wird dem dahinterliegenden Gedanken: „Will man den Körper heilen, muss man auch der Seele etwas Gutes tun“ Rechnung getragen und ein Freikartenkontingent für Krebspatient:innen zur Verfügung gestellt.

Casinos Austria ermöglicht damit an Krebs erkrankten Menschen eine kleine Auszeit mit vielen glücklichen Augenblicken, die unter anderem im Burgtheater, bei den Bregenzer Festspielen, bei den Vereinigten Bühnen Wien oder auch bei der Beach-Volleyball-EM auf der Wiener Donauinsel erlebt werden können.

Ein ganz anderes Projekt, das unvergessliche Momente auf die Bühne bringt, ist das Falco-Musical „Rock me Amadeus“. Es ist die brandneue Produktion der Vereinigten Bühnen Wien und Casinos Austria blickt als Produktionssponsor ebenso wie Musical-Fans auf der ganzen Welt mit Freude und Spannung ins Wiener Ronacher, wo am 7. Oktober die Weltpremiere erfolgt.