Für dauerhaftes Wohlfühlen

Umweltschutz. Was die Casinos und Lotterien Gruppe zum Schutz des Planeten und für das Wohlergehen seiner Bewohner tut.

Die Themen „Klimaschutz“, „Umwelt“ und „Mensch“ bilden essenzielle Bestandteile im breiten Verantwortungsspektrum der Casinos und Lotterien Gruppe. Sie reagiert auf globale Erwärmung, Wetterkapriolen und Umweltkatastrophen und hat Maßnahmen zum Schutz des Planeten ergriffen. Im Sinne der Sustainable Development Goals wurde im Vorjahr erstmals der Corporate Carbon Footprint berechnet und folglich im Zuge eines Klimaschutz-Schwerpunktes die Awareness bei den Mitarbeiter:innen erhöht.

Im Jänner 2023 erarbeitete die Gruppe die Grundlage für eine Climate Action Policy zur Verringerung des CO 2 -Fußabdrucks. Darüber hinaus arbeitet sie laufend daran, den Energieverbrauch und damit den Treibhausgasausstoß zu senken.

Gemeinsam helfen