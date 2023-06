Ein Bullenmarkt, der sich nicht so anfühlt

Das nächste Bitcoin-Rekordhoch wird wohl noch auf sich warten lassen, meint ein Experte. Doch es werde kommen. Wann, hängt auch von externen Ereignissen ab.

Bitcoin hat schon bessere Zeiten gesehen. Etwa 2021, als eine Einheit zeitweise 68.000 Dollar kostete. Es hat aber auch schlechtere Zeiten erlebt, etwa im November 2022, als der Preis infolge der Pleite der Kryptobörse FTX (die mit Bitcoin gar nichts zu tun hatte) unter 16.000 Dollar fiel. Zuletzt kostete eine Einheit 27.000 Dollar. „Bitcoin befindet sich im Bullenmarkt, es fühlt sich nur nicht so an“, stellte Alex von Frankenberg, Geschäftsführer des High-Tech-Gründerfonds und Bitcoin-Enthusiast, auf der „Bitcoin meets Burgenland“-Konferenz in Neufeld an der Leitha fest.

Tatsächlich folge Bitcoin einem Vier-Jahres-Muster, und wenn sich dieses wiederhole, dann läge das Tief bereits hinter uns. In den vergangenen beiden Zyklen dauerte es etwa ein Jahr vom Rekordhoch bis zum Tief, zwei weitere Jahre bis zum Wiedererreichen des alten Rekords und noch ein Jahr bis zum neuen Rekordhoch.

Volatilität ist schwer zu ertragen