Für Mittwoch sei eigentlich ein Austausch von Kriegsgefangenen geplant gewesen. Ein russisches Militärtransport-Flugzeug vom Typ Iljuschin Il-76 mit mehr als 70 Personen an Bord ist nach offiziellen Angaben in der russischen Region Belgorod abgestürzt. Das russische Außenministerium macht die Ukraine verantwortlich und spricht von einem „barbarischen Terrorakt“. Ein Überblick der Ereignisse im Krieg in der Ukraine.