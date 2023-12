Generalmajor Wladimir Sawadsky ist nach Behördenangaben an einem Kampfposten in der Sondereinsatzzone gestorben. Laut Medien ist es der sei der siebte Generalmajor, dessen Tod Russland bestätigt habe. Die ukrainische Armee greift ein Öllager in Luhansk mit Drohnen an. Die Ereignisse im Ukraine-Krieg im Überblick.