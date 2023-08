Mehr als zwei Dutzend Hinweisen geht die Polizei nun nach. Der „Verein der Freunde der Wiener Polizei“ hat am Donnerstag 10.000 Euro in Aussicht gestellt.

Seitdem am Donnerstag 10.000 Euro Belohnung für Hinweise zur Angriffsserie auf Obdachlose in Wien ausgelobt worden sind, sind bei der Polizei mehr als zwei Dutzend solcher eingegangen. Die Ermittler gehen nun jedem Hinweis nach, was aber „einige Zeit in Anspruch nehmen“ werde, teilte die Polizei mit. Sachdienliche Wahrnehmungen werden unter Zusicherung strengster Vertraulichkeit an Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 DW erbeten.

Zuletzt kam es in der Nacht auf den 9. August zu einer Messerattacke in Wien-Josefstadt, wobei der Mann seinen Verletzungen erlag. Am 12. Juli war ein Mann erstochen auf einer Parkbank am Handelskai in Wien-Brigittenau aufgefunden worden. In Wien-Leopoldstadt wurde eine Frau mehr als eine Woche später durch Stiche und Schnitte schwer verletzt. Aufgrund der ähnlichen Verletzungsmuster, Tatzeiträume sowie der Opfergruppe, geht das Landeskriminalamt (LKA) von einem Zusammenhang zwischen den Attacken und einer Täterschaft aus. (APA)