Seegurken - die Staubsauger der Meere

Seegurken könnten ein zentrales Problem der Aquakultur mildern, das der Fäkalien der bisher monokulturell gehaltenen Fische und Meeresfrüchte.

Als US-Präsident Richard Nixon 1972 auf seinem historischen Staatsbesuch in Peking war, ließ ihm Premier Tschu En-lai beim Staatsbankett auch etwas vorsetzen, was in China seit Jahrhunderten zu den Leckerbissen der Eliten zählt, westliche Augen bzw. Gaumen aber eher befremdet: Seegurken oder auch Holothurien, das sind Stachelhäuter – wie Seesterne und Seeigel –, die seit 500 Millionen Jahren vor allem küstennahe Meeresböden bewohnen und sich in dieser Zeit in etwa 1400 Arten differenziert haben, die unterschiedlichste Farben und Größen haben – von ein paar Millimetern bis zu zwei Metern –, aber von der Form her allesamt an das namengebende Gemüse erinnern.