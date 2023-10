Das riesige Riff und sein anfälliges Gesamtgebilde

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Einsam sind die Strände auf Lizard Island am Great Barrier Reef. • Stefanie Bisping

Vom Luxus der Natur: Auf Lizard Island erleben die Gäste des nördlichsten Resorts auf dem Great Barrier Reef Meeresschildkröten, Tropenfische und eine erstaunlich erholte Korallenwelt.

„Krokodil in den vergangenen sieben Tagen gesichtet“, informiert lapidar ein Schild am weißen Strand des Lizard Island Resorts. „Es war nur ein ganz kleines, ein Babykrokodil“, erklärt vergnügt die junge Frau, die die Gäste mit Flossen, Taucherbrille und Ganzkörperanzügen zum Schnorcheln ausstattet. Die Würfelquallen-Saison sei so gut wie vorbei, doch schützten die Anzüge auch vor der Sonne, das sei hier ohnehin die größte Gefahr. Die gefürchteten Salzwasserkrokodile wagten sich übrigens nur selten so weit aufs Meer hinaus, erklärt sie; ein Schild müsse man dennoch aufstellen, sobald ein Tier gesehen worden sei. Unsere Frage nach der Verwandtschaft des unternehmungslustigen Jungkrokodils lacht sie unbekümmert weg.

Und tatsächlich sind alle Sorgen über räuberische Reptilien vergessen, sobald wir im Wasser sind. Nur wenige Meter vom Strand entfernt paddeln Grüne Meeresschildkröten ohne Scheu unter und neben den Schnorchlern durchs Wasser. Wo Korallen das Seegras der Lagune ablösen, schweben orangefarben leuchtende Echte Clownfische mit den unverkennbaren schwarz begrenzten weißen Streifen, blau-gelbe Doktorfische und Blaukopf-Kaiserfische über Riesenmuscheln und blauen Seesternen.

Raum und Weltflucht

Das 250 Kilometer nordöstlich von Cairns an der Nordspitze des Great Barrier Reef gelegene Lizard Island Resort bietet mit Zugang zum Tauchspot Cod Hole, einer außergewöhnlich reichen Unterwasserwelt samt zwei Arten von Meeresschildkröten, Riffhaien und Rochen gleich vor den Türen der 40 Suiten und der ständigen Verfügbarkeit von Champagner beste Bedingungen für die Weltflucht. Dass es hier zwar Internetzugang, aber keinen Mobilfunkempfang gibt, trägt zur Abgeschiedenheit bei. Bill Gates, Tiger Woods, Will Smith und Jeff Bezos mieteten sich teilweise mehrmals im 139 Quadratmeter großen „Pavillon“ oder der 154 Quadratmeter großen „Villa“ ein, zwei uneinsehbar auf Klippen gelegenen Bauten mit berückenden Meerblicken.

Nicht ganz günstig sind die Tage im Lizard Island Resort. Besonders exklusiv ist die neue, 260 Quadratmeter große Villa „The House“. Stefanie Bisping

Im Juli 2022 eröffnete die 260 Quadratmeter große Villa „The House“ mit drei Schlafzimmern, Dachterrasse, Yogadeck, Pool, Blick auf den Attenborough-Strand, der seinen Namen den Dreharbeiten des berühmten britischen Naturforschers auf der Insel im Jahr 2015 verdankt, und mit einem angeschlossenem Cottage für Kindermädchen, Verwandte oder Freunde.