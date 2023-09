Behindertenrechte: Österreich droht Blamage

In Behindertenwerkstätten gibt es nur ein Taschengeld, kranken- oder sozialversichert sind Beschäftigte nicht.

Bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist Österreich mehr als säumig. Behindertenvertreter rechnen mit einem vernichtenden Prüfbericht.

Wien. Sie haben schlechte Bildungschancen, werden in Behindertenwerkstätten prekär beschäftigt, sind nur mangelhaft vor Gewalt geschützt, ein selbstbestimmtes Leben bleibt vielen verwehrt: Die Rechte von Menschen mit Behinderung werden in Österreich massiv vernachlässigt. Das ergab offenbar die Staatenprüfung der UNO, die Ende August in Genf stattfand.