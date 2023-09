Das Rennen um die coolste Kinderparty

Drucken

Das wünschen sich alle Eltern: leuchtende Kinderaugen am Geburtstag ihrer Kleinen.

Eltern überbieten sich gegenseitig bei der Ausrichtung von Geburtstagsfesten. Oft geht es dabei weniger um die Kinder als um einen reinen Showeffekt.

Aus einer überdimensionalen Konfettimaschine regnen minutenlang metallisch glitzernde Papierschnipsel auf die Partygäste. Die Musik wummert in Discolautstärke, bunte Scheinwerfer blinken mit dem Beat. Für die beiden Animateure bedeutet das eine kurze Pause, ehe die zweistöckige, in lila gehaltene Cremetorte mit Figuren der „Eiskönigin“-Heldinnen Elsa und Anna ihren Auftritt hat. Aus dem Inneren der Torte rieseln beim Anschneiden rosa Smarties. Das Auspacken des riesigen Geschenkebergs dauert knapp 50 Minuten – und hätte wohl jeden Erwachsenen überfordert. Einen kurzen Blick wirft das Geburtstagskind auf jedes sorgfältig gewählte Päckchen, ehe es das nächste aufreißt. Als endlich der Zauberer kommt, wälzt sich bereits ein Gutteil der Kinder vor Erschöpfung in den Konfettiresten am Boden. Der gemietete Saal ist knapp 200 Quadratmeter groß, damit sich die 36 geladenen Kinder bei der abschließenden Disco nicht im Weg sind. Die Gastgeberin ist heute vier Jahre alt geworden. Mama und Papa haben keine Kosten gescheut, ihrer Tochter ein unvergessliches Fest zu bereiten: Knapp 2000 Euro mussten die Eltern für das Gesamtpaket berappen.