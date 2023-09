Wann steige ich bei einem Börsengang ein?

Je früher man ein Investment tätigt, desto höher die Erträge. Aber ist deshalb ein Einstieg bei einem Börsengang – wie nun beim Arm-Konzern – vernünftig? Oder nur ein einziges Risiko?

Wenn ein Unternehmen an die Börse geht, muss es eine gute Geschichte erzählen. Denn die Anlegerinnen und Anleger wollen wissen, wie zukünftig Geld verdient wird. Und in gute Geschichten wird auch mit Vorliebe investiert. So lässt sich auch jene des Chipentwicklers Arm gut verkaufen. Das Unternehmen zog in der vergangenen Woche an der Technologiebörse Nasdaq in New York den erfolgreichsten IPO (Initial Public Offering) seit zwei Jahren durch.

Die Erfolgsstory