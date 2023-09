Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Flüchtlingskrise: Die Rückkehr der Grenzbalken in Europa: Rom reagiert nervös auf Wiens Ankündigung, am Brenner zu kontrollieren. Italiens Innenminister Salvini kündigt gar eine Klage an. Mehr dazu. Doch die Aufhebung von Schengen ist längst die Regel, erklären Susanna Bastaroli und Anna Gabriel ausführlich in diesem Text.

Außenminister Schallenberg für Reform von UN-Sicherheitsrat: Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am Mittwochabend in New York „Handlungsunfähigkeit“ vorgeworfen. Dies habe „einmal mehr der unprovozierte Einmarsch Russlands in die Ukraine“ gezeigt, so Schallenberg laut Redetext bei einer Debatte des UNO-Gremiums zum russischen Angriffskrieg. „Die Zeit, in der fünf Staaten die Macht hatten, für uns alle zu entscheiden, ist längst vorbei“, hieß es darin. „Die Zeit für Reformen ist gekommen.“ Unsere US-Korrespondentin Elisabeth Postl hat die Auftritte Schallenbergs und Bundespräsident van der Bellens in New York analysiert.

Die gefährliche Allianz der Autokraten im Südkaukasus: Gewalt und Großmachtpolitik entscheiden dort über das Schicksal von Menschen. Die Opfer sind die Armenier in Berg-Karabach. Die westliche Politik weiß dem Recht des Stärkeren, das die Türkei, Aserbaidschan und Russland hier durchsetzen, nichts zu entgegnen, schreibt Jutta Sommerbauer in der heutigen Morgenglosse. Mehr dazu. Hörtipp: Im heutigen Podcast ist zur Bergkarabach-Krise Völkerrechtsexperte Ralph Janik zu Gast. Mehr dazu.

Polen will keine Waffen mehr an die Ukraine liefern: In der Nacht sorge die Meldung für Aufsehen, dass der polnische Premier wegen des Getreideimportstreits keine Waffen mehr an die Ukraine liefern will. Es ist Wahlkampfzeit in Polen. In unserem Ukraine-Livebericht halten wir Sie über alles zum Thema Ukraine auf dem Laufenden. Mehr dazu.

Start in die Gruppenphase der Europa League für Lask und Sturm: In Linz ist für das Gastspiel des großen FC Liverpool alles angerichtet. Ein ausverkauftes Haus und die national aufstrebende Form lassen den Lask beim Startschuss in die Europa League am Donnerstagabend (18.45 Uhr/live ServusTV, Sky) hoffen. Um 21 Uhr startet der Sturm Graz dann gegen Sporting Lissabon in die Gruppenphase (ORF1). Der FC Salzburg legte gestern Abend in der Champions League gegen Benfica Lissabon einen Traumstrat hin. Mehr dazu.

Saudiarabien will Atombombe, wenn der Iran in den Besitz einer solgen gelangt: Der saudische Kronprinz lässt mit einer eindeutigen Aussage aufhorchen. Sein Land wolle eine Atombombe, wenn der Iran eine bekommt. Einer Normalisierung der Beziehungen mit Israel komme man „mit jedem Tag näher“. Mehr dazu.

Auffrischen gegen Corona? Der Österreichische Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) informiert heute über die Aktion „Gemma boostern: Covid-19 in Schach halten“ und gibt Updates zu Impfungen und Impfstoffen. Zu diesem Thema ist ist der heutige Leitartikel von Köksal Baltaci zu empfehlen „Corona, Grippe, RSV: Diese eine Regel sollte im Winter unbedingt gelten“

Was steht heute noch auf dem Terminkalender? Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) präsentiert ein „neues KI-Maßnahmenpaket“ der Regierung. Der syrische Präsident Bashar al-Assad trifft in China den chinesischen Präsidenten Xi Jinping. In der Wirtschaft stehen heute Ergebnisse bei Valneva an. Der österreichisch-französische Pharmakonzern gibt heute die Zahlen für das erste Halbjahr bekannt. In Großbritannien gibt die Bank of England (BoE) ihren nächsten Zinsbeschluss bekannt. Bei der Fed ließ man die Zinsen übrigens unverändert, hieß es Mittwochabend. Mehr dazu. Heute ist internationaler Friedenstag und Welt-Alzheimertag.