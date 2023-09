Start-up-Steckbrief: Abfall durch Kreislaufwirtschaft vermeiden

In Zusammenarbeit mit i2b stellen wir regelmäßig Start-ups vor. Dieses Agentur für Nachhaltigkeit unterstützt Unternehmen dabei, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern.

Die Idee

„Wir entwickeln Nachhaltigkeitskonzepte und Ideen, wie Ressourcen, die üblicherweise entsorgt werden, wieder verwendet werden können“, sagt Co-Geschäftsführer Thomas Forster. „So werden aus PVC-Werbeplanen hochwertige Taschen, aus Trikots und Mitarbeiterkleidung Geldbörsen.“

Was macht die Idee besonders?

Herausragend sei an der Geschäftsideen, dass nicht nur der Nachhaltigkeitsaspekt im Vordergrund steht, sondern auch der wirtschaftliche Nutzen priorisiert wird.

Die größte Hürde?

Es sei mit großem Aufwand verbunden, Firmen bewusst zu machen, „dass Nachhaltigkeit auch etwas kostet“, sagt Co-CEO Tom Kessler. Doch langsam entwickle sich hierzulande das Bewusstsein, dass hinter nachhaltigen Praktiken auch ein finanzieller Aufwand steht.

Fehler, die Sie nicht mehr machen würden?

Anfangs sei es schwierig gewesen, die Rechnungsstellung wie vorgesehen zu liefern. Es sei dabei oft zu Verzögerungen gekommen. „Inzwischen haben wir gelernt, dass es legitim ist, Zwischenrechnungen zu stellen, um den bisherigen Aufwand zu entlohnen“, sagen die beiden CEOs.

Anekdoten, die Sie gerne teilen wollen?

„Die schönsten Momente, die wir erleben sind, wenn wir unseren Kunden zum ersten Mal den Prototyp zeigen können. Wir haben von einer Baufirma den Auftrag bekommen aus einer alten Werbe-PVC-Plane Taschen und Organisationssysteme zu produzieren, die dann an die neuen Einwohner ihrer Bauprojekts als Einzugsgeschenk verteilt werden. Der Moment, in dem wir die ersten Prototypen zur Abnahme überreicht haben, war sensationell“, so die Geschäftsleiter.

Das nächste Ziel?

Geplant sei nun, zusätzliche Services anzubieten. Dazu zähle, Werbematerial und Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen.

Kontakt:

re:flair

Ortsstraße 28, 3042 Anzing

Thomas Forster und Tom Kessler (Co-Geschäftsführer)

thomas.forster@reflair.at und tom.kessler@reflair.at

reflair.at/