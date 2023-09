The Easton Foundation/Bildrecht, Wien 2023

Sie porträtierte sich gern als ewiges Kind: „The Runaway Girl“, 1938. The Easton Foundation/Bildrecht, Wien 2023

Sie ist die wichtigste Künstlerin der Gegenwart. Obwohl sie schon vor gut zehn Jahren in New York starb. Louise Bourgeois ist nach 20 Jahren wieder in Wien zu sehen – mit einer großartigen Ausstellung im Unteren Belvedere.

Von Paris, dem alten Zentrum der Kultur, ins neue, glitzernde, hochtechnoide – nach New York! So hieß es nach 1945 auch für viele Künstler. Das kriegsgeschüttelte Europa hing ihnen zum Hals heraus, wer es sich leisten konnte, folgte der Illusion der Freiheit des Marlboro Man. Folgte aber auch einer vertriebenen Intelligenzia, vorwiegend jüdisch. Nachhaltig verschob das die Kräfteverhältnisse in der Kultur.