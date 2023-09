Ein Österreicher meistert die schwierigste Kletter-Route der Welt

Nach vielen gescheiterten Versuchen hat Jakob Schubert in Norwegen seine härteste Erstbesteigung gemeistert. Wie ein österreichischer Kletterer gleich in mehrerer Hinsicht neue Maßstäbe setzt.

Jakob Schubert ist Kletterer durch und durch. Nachdem der 32-Jährige tags zuvor eine seiner größten Errungenschaften feiern konnte, war er Donnerstagfrüh bereits wieder auf dem Weg, sich in luftige Höhen zu begeben. Dazwischen ließ er das Geschehen vom Mittwoch gegenüber der „Presse“ Revue passieren. „Eine Erstbegehung einer Route mit so schwierigen Grad ist schon sehr geil“, jubelte der Tiroler. Aufgehalten von mehr als 20 Stunden Dauerregen, hatte er in der gigantischen Hanshelleren-Höhle in Flat­anger, Norwegen, seinen sechsten Versuch genützt. Knapp 20 Minuten verbrachte er in der größtenteils überhängenden Wand. Die Route gilt in der Szene als die wahrscheinlich schwierigste der Welt – Schubert ist der Erste, der sie bezwungen hat.

Zeit, Wetter, Kraft