Wien bekommt 2024 ein eigenes Museum für den Wiener Aktionismus

Die junge Nitsch-Expertin Julia Moebus-Puck wird Gründungsdirektorin des neuen Wiener-Aktionismus-Museums. In Wien co-kuratierte sie unlängst im Fotomuseum Westlicht eine Nitsch-Ausstellung.

Die junge Nitsch-Expertin Julia Moebus-Puck wird Gründungsdirektorin des neuen Wiener-Aktionismus-Museums. In Wien co-kuratierte sie unlängst im Fotomuseum Westlicht eine Nitsch-Ausstellung. Christian Skalnik/WestLicht

Der Wiener Sammler und Galerist Philipp Konzett hat Großes vor, er gründet ein Museum für den Wiener Aktionismus. Mit vielen neuen, aber auch renommierten Persönlichkeiten auf diesem Gebiet. Wien hat das bitter nötig.

Es war klar, dass Philipp Konzett große Pläne hatte, als voriges Jahr bekannt wurde, dass er die wichtigste Sammlung des Wiener Aktionismus kaufte, die es am Markt je gab – die einst von Otto Muehls Kommune am Friedrichshof zusammengetragene WA-Sammlung, in der sich wesentliche Frühwerke von Schwarzkogler, Brus, Nitsch und Muehl befinden. Jetzt verriet er der „Presse“, welche.