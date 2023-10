Eher nichts für Sushi-Puristen, aber lustige Sushi-Varianten inklusive Burger gibt es im Funky Izakaya auf der Mariahilfer Straße.

Japanische Küche ist ja so eine Sache – da ist die puristische Variante, in der vor allem der frische Fisch und der gesäuerte Reis im Mittelpunkt stehen. Und da ist die, sagen wir, amerikanisierte Version, in der man alles Mögliche mit Reis umwickelt und in Reis stopft, Frischkäse inklusive. Das Funky Izakaya gehört zur zweiten Gruppe.

Zwar gibt es Nigiri-Sushi oder Sashimi mit Lachs, Thunfisch oder Aal, doch im Mittelpunkt stehen eher die Rolls, etwa mit Philadelphia und Lachs (17,50 Euro), Green Dragon mit Tobiko (Rogen des fliegenden Fisches), Aal, und Avocado (17,50 Euro) oder Love ‚N‘ Scallop mit Jakobsmuschel, Lachs und Tobiko (19,50 Euro). Die sind so, wie solche Rollen eben sind: geschmacklich sehr gut, aber eben auch ein bisschen überladen. Auch das Signature Dish ist von Purismus weit entfernt: Sushi-Burger sind in Nori gewickelter Reis, gefüllt mit u. a. Lachs und (Sie haben es geahnt) Frischkäse (14,90 Euro).

Burger würdevoll zu essen, ist ohnehin schwierig, warum sollte das beim Sushi-Burger anders sein – der Frischkäse lässt beim Hineinbeißen auch alle anderen Inhalte rinnen. Immerhin, es gibt Plastikhandschuhe. Oder Messer und Gabel, wenn man das möchte. Geschmacklich können die Kreationen aber schon etwas. Und es ist halt ein bisschen jugendlicher, frecher und damit für das Publikum auf der Mariahilfer Straße vermutlich genau richtig.

Der Sushi-Burger wird mit Handschuh gegessen. Oder mit Messer und Gabel. Erich Kocina

Das Lokal ist hübsch eingerichtet, viel Holz und viel Muster. Und macht sich auch als Cocktail-Bar nicht schlecht – der Matcha Sour (9,90 Euro) ist auch recht gut. Dass hinter dem Lokal ein ukrainischer Investor steckt, der auch schon drei andere Lokale in Wien betreibt, sei nebenbei angemerkt – auch im Personal sind offenbar einige Ukrainer beschäftigt, zum Teil spricht man dann halt Englisch miteinander. In einer Weltstadt sicher kein Problem.

Alles in allem nicht unlustig, die Preise sind so, wie man sie in der Gegend erwarten kann. Das Ambiente ist stimmig. Nur, falls das noch nicht erwähnt wurde, Sushi-Purist sollte man halt keiner sein.

Funky Izakaya: Mariahilfer Straße 117/8–12, 1060 Wien, Mo–So 12–0 Uhr, Tel.: 01/42 30 099,

Web: funkyizakaya.wien