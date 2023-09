Diese Aktie könnte Experten zufolge ihren Kurs durchaus verdoppeln

Nicht alle Unternehmen haben sich vom Schlag der Coronapandemie bereits erholt. Bei diesem Konzern aber mehren sich nun die Anzeichen dafür. Und bei der Aktie die Wahrscheinlichkeit für einen Turnaround.

Allein die Tatsache, dass ein Konzern so angeschlagen ist, dass seine Aktie zu einem spekulativen Investment geworden ist, könnte Anleger prinzipiell von einem Kauf abhalten. Allerdings gilt auch zu bedenken, was Börsen-Altmeister Warren Buffett über ein Unternehmen sagt, bei dem es temporär nicht besonders läuft, das aber nach der Durststrecke infolge nötiger Umbauten wieder Perspektive hat - und dessen Aktie entsprechend günstig ist: „Das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn ein großartiges Unternehmen vorübergehend in Schwierigkeiten gerät … Wir wollen es kaufen, wenn es auf dem Operationstisch liegt.“