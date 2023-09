Die Sozialpartnerschaft steckt in der Endlosschleife der Lethargie

Die kommende Woche beginnende Herbstlohnrunde wird teuer, hart und für manche sehr bitter. Innovative Lösungen sind nicht in Sicht.

Karl Kraus hat ja vor knapp 90 Jahren geschrieben, dass es in der Natur der Menschen liege, „durch Erfahrung dümmer und erst durch deren Wiederholung klüger zu werden“. Jetzt bleibt nur die Frage, wie oft sich Dinge wiederholen müssen, bis hierzulande ein gewisser Lerneffekt eintritt. Mit Bangen blickt man auf die nächste Woche beginnende Herbstlohnrunde, und man kommt nicht umhin, vorab zu resignieren. Die Erfahrung des vergangenen Jahres hat uns gezeigt, dass hohe Lohnabschlüsse gepaart mit üppigen Regierungsgeschenken à la Gießkanne dazu führen, dass sich die Inflation in Österreich so richtig austobt. Die hohen Energiepreise sind spätestens seit Sommer nicht mehr dafür verantwortlich, dass die Teuerung im europäischen Vergleich hoch bleibt. Es sind die sogenannten Zweitrundeneffekte, die nun die Preise beflügeln. Dienstleistungen, Güter und Lebensmittel bleiben teuer. Die sogenannte Kerninflation war im Juli höher als im Oktober 2022, als die gesamte Inflation noch bei elf Prozent lag.