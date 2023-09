Wiesn, Wein, Bierfeste: Der große Rausch als sozialer Kitt?

Christof Stache/AFP via Getty Images

In München ist es die „fünfte Jahreszeit“, und auch hierzulande gibt es zunehmend mehr Feste um Bier und Wein. Christof Stache/AFP via Getty Images

Es wird September und Oktober, und alles trinkt: Wiesn, Weinwandern, Brausilvester, Kellergassenfeste. Aber haben die Feste noch den einenden Charakter? Wird wirklich immer weniger getrunken? Und was bedeutet das?

Österreich ist ein Land der Trinker. Ein Glaserl, ein Seiderl, ein Schnapserl: Von Silvester durch den Fasching in die Schanigarten- und Sommerfestsaison und bevor es Winter wird und die Glühweinstände aufmachen, ist an den letzten warmen Tagen ein Fest nach dem andern. Getrunken wird das ganze Jahr, aber nie wird Wein und Bier selbst so gefeiert wie im Spätsommer und Frühherbst.